Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

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Вечером в среду, 10 июня, жители Рязани в очередной раз пожаловались на неприятный запах, из-за которого трудно дышать. Пост размещён в паблике Рязань.

Пользователи ВК сообщают, что запах, похожий на запах бытового газа, чувствуется в Дядькове, в Дашково-Песочне на улице Новосёлов, в посёлке Шлаковый. Кто-то сообщает о нём в МЧС, кто-то не может дозвониться.

– Это невыносимо. Задыхаемся от духоты и вони, – написала одна из пользовательниц соцсети.