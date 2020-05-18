Рязанцам рассказали, как оформить паспорт в период самоизоляции

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УМВД России по Рязанской области отвечает на часто задаваемые вопросы рязанцев о предоставлении государственных услуг, актуальные в период ограничительных мер самоизоляции, действующей на территории региона.

Изменилось ли из-за карантина время для подачи справки на замену паспорта/водительских прав? Если изменилось, то на сколько? В каких случаях можно получить отсрочку или временный бланк?

18 апреля 2020 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». В соответствии с Указом паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,подлежащие замене в связи с достижением гражданином Российской Федерации возраста 20-ти либо 45-ти лет в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, срок действия которых истек или истекает в указанный период, признаются действительными до их замены.

Предписания пункта 15 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828, устанавливающие сроки (не позднее 30 дней) предоставления документов и личных фотографий для получения или замены паспорта в отношении указанной категории граждан России, не применяются.

Действие Указа не распространяется на лиц, чей паспорт пришел в негодность, украден или утрачен, в связи с изменением фамилии, имени, отчества или пола.

Каким образом организовано получение паспорта подростками, достигшими 14-летнего возраста?

Для граждан Российской Федерации, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Нужно ли приходить в Управление для заполнения всей документации? Будет ли организована предварительная запись?

Продление срока действия паспортов не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене в соответствии с требованиями приказов МВД России от 13 ноября 2017 г. № 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Заявления о выдачи (замене) паспорта возможно подать через единый портал оказания государственных услуг, многофункциональные центры, а также записаться по телефону в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне для подачи заявлений по предварительной записи в установленные часы приема граждан.

Каким образом предоставить справки и фотографии для водительских прав или паспорта?

Для получения государственной услуги по выдаче либо замене водительского удостоверения в подразделении Госавтоинспекции в настоящий момент не требуется представления фотографий. Фотосъемка осуществляется непосредственно в подразделении.

Медицинские справки и прочие требуемые документы необходимо представить при посещении подразделения в дату и время, выбранные при подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Фотографии для оформления паспорта предоставляются в обычном режиме. График работы подразделений по вопросам миграции остался прежним. Ознакомиться с ним возможно на сайте УМВД России по Рязанской области.

Одновременно информируем, что в целях защиты своего здоровья и здоровья своих близких, а также во исполнение распоряжения Губернатора Рязанской области Н.В. Любимоваот 13 мая 2020 г. № 154-рг, при посещении мест получения государственных услуг обязательно использовать средства защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и перчатки.

Как изменятся сроки выполнения и стоимость?

Список документов, срок предоставления госуслуги и размер госпошлины не изменился.