Рязанцам напоминают о запрете посещать пляжи

-

Несмотря на летнюю жару, купальный сезон в Рязани ещё официально не открыт. Запрет на посещение пляжей связан с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, горожане активно купаются в рязанских водоёмах.

Администрация города просит всех воздержаться от посещения пляжей. Пляжи являются местом массового скопления людей, где можно заразиться коронавирусной инфекцией. К тому же сейчас на пляжах не работают спасательные и медицинские посты и не проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Информация о начале работы пляжей будет опубликована дополнительно.