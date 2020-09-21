Рязань выделит около 3 млн рублей на восстановление воинских захоронений в муниципалитетах

В понедельник, 21 сентября, на заседании регионального министерства по делам территорий и информационной политике отобрали шесть муниципалитетов, куда направят около 3 000 000 рублей на восстановление воинских захоронений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Реставрация братских могил проходит в рамках национального проекта «Развитие местного самоуправления и гражданского общества».

— Отбор муниципальных образований проводится второй год с целью восстановления, то есть ремонта, реставрации, благоустройства, воинских захоронений, находящихся на территории муниципальных образований Рязанской области, для увековечения памяти погибших при защите Отечества. В этот раз в отборе участвовали 6 муниципалитетов, и по итогам заседания комиссии все представленные заявки получили одобрение, — говорится в сообщении.

В 2021 году субсидии направят на ремонт братских могил в следующих населенных пунктах: Кораблино; село Глинки, деревня Киндяково, село Ижеславль Михайловского района; село Ирицы Шиловского района; село Лесно-Конобеевское Шацкого района.

Общая сумма, которую выделят на восстановление воинских захоронений, составляет 2 968 300 рублей.