Пятница, 16 октября, 2020
9.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Из-за ремонта моста в центре Рязани временно перенесли остановку

7info7

В центре Рязани из-за ремонта моста через реку Лыбедь временно перенесли одну из остановок. Речь идёт об остановочном пункте «Цирк», сообщили в пресс-службе администрации.

Временно остановка будет размещена рядом со зданием женской консультации №1. Остановочный павильон оборудовали навесом. Там будут останавливаться автобусы, троллейбусы и маршрутки.

В мэрии попросили автомобилистов не парковать транспорт на участке временной остановки, чтобы не создавать помехи в движении общественного транспорта.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Роспотребнадзор предупредил рязанцев о регулярных рейдах в общественных точках

Коронавирус
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области во время рейда по гостиницам и фитнес-центрам предупредило о регулярных проверках соблюдения масочного режима в общественных пространствах....
Узнать больше

Новая иллюминация украсила Верхний городской парк

Администрация
В Верхнем городском парке зажгли новую иллюминацию. Прожекторы начали работать 15 октября, сообщили в пресс-службе администрации Рязани. Рядом с...
Узнать больше

В Касимове более 10 дней ищут пропавшего мужчину

Новости Рязани
В Касимове продолжаются поиски пропавшего 5-го октября мужчины. Запись об этом появилась в группе ВК "Типичный Касимов".  64-летний мужчина...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Правительство объявило 31 декабря выходным днём

Новости Рязани
Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Выпадающие на субботу и воскресенье...
Узнать больше

В субботу в Рязанской области ожидаются резкие ночные похолодания

Новости Рязани
Пресс-служба регионального управления МЧС предупредила рязанцев о резком ночном похолодании.  Так, в субботу, 17 октября, температура на территории Рязанской...
Узнать больше

Стало известно о смерти ещё одного рязанца с коронавирусом

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, стало известно о новой жертве коронавируса в Рязанской области. Данные и смерти человека от коронавируса в регионе представил...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+