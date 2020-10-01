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Дорогу на улице Дачной ремонтируют с опережением сроков

7info7

Дорогу на улице Дачной в Рязани ремонтируют с опережением сроков. Об этом сообщили мэр города Елена Сорокина на своей странице в Facebook.

Ремонт на улице Дачной выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие обустроят там тротуар, создадут дополнительные парковочные места, организуют заездной карман. Он необходим для безопасной посадки и высадки детей, посещающих школу.

Уже сейчас проведены все необходимые работы: регулируются люки, отфрезеровано дорожное покрытие, выравнен его слой.

Работы на ул. Дачная идут с опережением графика, наши специалисты осуществляют постоянный контроль за ремонтом и взаимодействуют с подрядчиком. Это пример хорошего конструктивного диалога, когда и администрация города, и организация-подрядчик нацелены на результат, — написала глава администрации.

Елена Сорокина отметила: рядом с улицей Дачной находится «Добрый сквер». На его территории началась третья очередь благоустройства. Проект входит в программу поддержки местных инициатив. Недавно там заасфальтировали пешеходную дорожку, в ближайшем будушем планируют установить ограждение.

По качеству работ – асфальтовое покрытие уложено с нарушением технологии. Такое неприемлемо. Подрядчик заверил, что устранит все выявленные недочеты в кратчайшие сроки и заново проведет асфальтировку пешеходной дорожки. Пообщавшись с представителями ТОС «Приокский-3», еще раз убедилась, что нужно активнее привлекать жителей к решению городских вопросов. Они эффективно осуществляют общественный контроль и в первую очередь  заинтересованы, чтобы все работы по благоустройству выполнялись качественно и в срок, — сообщила Сорокина.

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