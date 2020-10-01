Дорогу на улице Дачной ремонтируют с опережением сроков

30 сентября Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном. Главной темой встречи стало создание инновационного центра «Аэрокосмическая...
Дорогу на улице Дачной в Рязани ремонтируют с опережением сроков. Об этом сообщили мэр города Елена Сорокина на своей странице в Facebook.
Ремонт на улице Дачной выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие обустроят там тротуар, создадут дополнительные парковочные места, организуют заездной карман. Он необходим для безопасной посадки и высадки детей, посещающих школу.
Уже сейчас проведены все необходимые работы: регулируются люки, отфрезеровано дорожное покрытие, выравнен его слой.
Елена Сорокина отметила: рядом с улицей Дачной находится «Добрый сквер». На его территории началась третья очередь благоустройства. Проект входит в программу поддержки местных инициатив. Недавно там заасфальтировали пешеходную дорожку, в ближайшем будушем планируют установить ограждение.
30 сентября Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном. Главной темой встречи стало создание инновационного центра «Аэрокосмическая...