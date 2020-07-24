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Новости РязаниОбщество

Артём Соловейчик: Школа – это не образовательная услуга, а подготовка к жизни

Екатерина Приведенцева

В Рязани побывал лидер движения «Школа – наше дело», член центрального Совета партии «Новые люди» Артём Соловейчик. На круглом столе вместе с представителями рязанской педагогической общественности и родителями школьников он поговорил о проблемах в образовании, которые особенно остро обнажила пандемия, и о том, каким должна быть школа будущего.

По словам Соловейчика, российские учителя, ученики и их родители тяжело пережили дистанционное обучение.

– Пандемия показала нам, что если бы мы раньше вложились в развитие дистанционного цифрового рабочего места ученика, если бы все школьники были обеспечены хорошим интернетом и современным техническими средствами, «дистанционка» прошла бы намного успешнее. Тяжело пришлось и учителям. Они просто-напросто оказались не готовы к такому формату работы. В общем, всё свелось к банальному формализму, когда детям приходилось ежедневно выполнять большое количество домашнего задания и отчитываться перед взрослыми.

Соловейчик считает: в такой ситуации потерялось важное понятие, которое лежит в основе образовательного процесса – мотивация школьников. Без неё, как считает эксперт, сложно представить плодотворный и полезный образовательный процесс.

– Пандемия обнажила ещё одну важную проблему – проблему отсутствия диалога между учителями и родителями. Обе стороны пытаются докричаться друг до друга, но ничего не выходит. Когда есть диалог, кричать не нужно. Люди начинают идти навстречу, слушают и слышат каждого.

На круглом столе рязанцы рассказали и о других проблемах, которые они видят в современном региональном образовании. Это и «перенаселённость» школ, и отсутствие в учреждениях полноценной подготовки к ЕГЭ, из-за которой родителям часто приходится нанимать детям репетиторов.

– Мне кажется, что в XXI веке школа может быть насыщена образовательно-воспитательной энергетикой. Люди должны хотеть «застревать» в ней, посещать дополнительные курсы, в том числе бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ. И, как мне кажется, деньги на это должны у государства находиться, – отметил лидер движения «Школа – наше дело».

В рамках обсуждения речь зашла и о загруженности учителей. Педагоги признались, что регулярная отчётность забирает у них много сил, которые можно тратить на общение с детьми.

На круглом столе поговорили о том, каким должно быть образование будущего. По мнению Соловейчика, новая школа – это школа, в управлении которой задействованы не только директор и администрация. Учителя, старшеклассники, родители – все имеют право участвовать в организационных делах, предлагать идеи. При этом между сторонами выстроен конструктивный диалог, в котором все уважают друг друга. Кроме того, современная школа должна представлять комфортное пространство, где много инноваций, которые переплетаются с традициями.

– Детство живёт на традициях. Они имеют сильнейший воспитательный характер. Традиции сохраняют связь поколений. В современном образовании к этому и должно сводиться педагогическое мышление, – признаётся Соловейчик.

И, конечно же, речь зашла о нагрузке учителей.

– Педагогам нужно дать достойную зарплату за меньшее количество часов. В ближайшем будущем нужно освободить их от аттестационной работы и отчётности. Совершенно точно можно сказать одно: отчётность «убивает» время педагога, забирает его силы, – отметил Соловейчик.

Одним из вариантов «разгрузки» педагогов Соловейчик предложил отмену обязательной сдачи ЕГЭ и написания ВПР. В первом случае нынешний год показал, что ЕГЭ могут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. И это не нанесёт никакой ущерб школам. А во втором случае социологи убеждены: чтобы оценить уровень подготовки школьников, не обязательно опрашивать каждого ученика. Объективный результат может дать выборочное тестирование.

— В партии «Новые люди» мои единомышленники. Мы уверены, что совместными усилиями образование можно сделать новым и качественным, — добавляет Артем Соловейчик. – Образование не должно только «натаскивать на сдачу тестов», которые нужны для отчета о нормальном функционировании системы. Мы за реформирование системы образования!

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