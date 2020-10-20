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Николай Любимов проверил благоустройство дворов и общественных пространств в Михайлове

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20 октября в рамках рабочей поездки Николай Любимов проинспектировал ход работ по благоустройству дворов и общественных пространств Михайловского района. Речь идёт об объектах, благоустройство которых проводилось по нацпроекту «Жильё и городская среда» и в рамках программы поддержки местных инициатив.

В райцентре Любимов проверил двор на улице Лавренёва. Там заасфальтировали проезды между домами, обустроили дорожки для пешеходов, детскую игровую площадку и спортивную зону. Во дворе оборудованы зоны отдыха, налажено уличное освещение, приведены в порядок газоны. На благоустройство потрачено почти 20 млн рублей. Деньги выделены в рамках нацпроекта. Губернатор высоко оценил проделанною на объекте работу. Он отметил, что при реализации проекта были учтены буквально все просьбы местных жителей.

Также глава региона осмотрел Михайловский сад на улице имени Маршала Ф. И. Голикова. В рамках нацпроекта на его благоустройство выделено более 27 млн руб. В парке укрепили склон, установили перила, пандусы и ограждение. Также там появилась лестница с зонами отдыха.

В посёлке Октябрьский губернатор посетил объекты, благоустроенные по программе местных инициатив. Ремонт производился на региональные средства.

Проекты, которые реализованы, выполнены с учетом пожеланий жителей. Это очень важно. Сделано именно то, что было нужно людям, — сказал Николай Любимов. — Сейчас национальный проект «Жилье и городская среда», действительно, в действии. Есть возможности, которыми мы обязательно должны воспользоваться. А наша областная программа поддержки местных инициатив тоже успешно реализуется уже не первый год и работает в дополнение к национальному проекту. Она, как мы видим, нужна жителям, в результате получаются замечательные и востребованные

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