Николай Любимов обратился к депутатам

Во вторник, 13 октября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VII созыва. На заседании присутствовал глава региона Николай Любимов.

С приветственным словом выступил глава региона.

– Сегодня одна из самых важнейших задач – повышение открытости власти не только исполнительной, но и законодательной. Именно такой принцип работы власти способствует росту доверия, которое люди нам с вами оказали. Общество также доверило депутатам принимать законы, которые будут направлены на развитие экономики, создание конкурентоспособных предприятий промышленности и сельского хозяйства, на поддержку малого и среднего бизнеса, – сказал Николай Любимов.