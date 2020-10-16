РНПК: «Завод работает в штатном технологическом режиме»

В пятницу, 16 октября, информационное агентство «Интерфакс» опубликовало комментарий пресс-службы Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), который касается ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в городе Рязани.

Сотрудник пресс-службы компании отметил, что с начала октября было проведено более 3000 анализов по основным показателям состояния атмосферного воздуха. Забор проб осуществляет экологическая лаборатория АО «РНПК» и привлеченная лаборатория Росгидромета по Рязанской области. Превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) в санитарно-защитной зоне предприятия не зафиксировано. Ранее пресс-служба РНПК рассказала РИА «7 новостей» о ходе и результатах таких исследований.

— В настоящее время на производственной площадке АО «РНПК» ведется плановый капитальный ремонт технологических установок, в этой связи загрузка мощностей предприятия значительно снижена. Завод работает в штатном технологическом режиме, — отметил представитель РНПК.

РНПК ежегодно выделяет 860 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений. Затраты компании на перевооружение и реконструкцию очистных сооружений с 2013 по 2019 годы превысили 400 млн рублей, что позволило повысить эффективность работы городских очистных сооружений и снизить нагрузку на окружающую среду города.

РНПК является крупнейшим перерабатывающим активом «Роснефти», эффективно реализует проекты, направленные на модернизацию производства и минимизацию выбросов вредных веществ. Завод входит в четверку ведущих НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Мощность по переработке составляет более 18 млн. тонн нефти в год.