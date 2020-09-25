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Новости РязаниОбщество

При поддержке РНПК МКЦ оснастил зрительный зал новыми креслами

Иван Федоров

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в рамках реализации корпоративной программы благотворительности оказала финансовую помощь муниципальному бюджетному учреждению культуры – «Муниципальный культурный центр г. Рязани». На выделенные средства МКЦ закупил и оснастил зрительный зал новыми мягкими креслами, которые имеют современные сидения с гравитационным механизмом возврата в вертикальное положение. Кресла соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, выполнены из экологически чистых и безопасных для здоровья людей качественных материалов с подтверждением соответствующими сертификатами. Всего в МКЦ установлено 671 кресло и две четырехместные секции по бокам зала. Новые кресла позволяют создать условия для комфортного размещения посетителей и улучшить восприятие концертных программ.

В Рязани МКЦ работает с 1968 года и сегодня является центром деловой активности, местом встречи общественности с известными деятелями культуры и искусства, центром организации и проведения выставок, концертной деятельности, благотворительных акций и фестивалей.

Рязанская НПК активно участвует в развитии региона своей производственной деятельностью. В 2020 году помощь также получили два детских сада №88 и 75, которые выполнили ремонт в группах, областной клинический перинатальный центр и областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой, закупившие современное медицинское оборудование. Кроме того, нефтезавод передал медицинским работникам 5600 комбинезонов индивидуальной защиты марок DuPont и Rumax, которые способны обеспечить эффективную полномасштабную защиту при контактах с людьми, имеющими инфекционные заболевания. Средства также были переданы Окскому природному заповеднику на строительство новой водонапорной башни. Регулярно компания оказывает помощь жителям пос. Турлатово Рязанского района, учреждениям образования и культуры города.

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