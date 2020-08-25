Появились подробности избиения школьницы в Новомичуринске

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности избиения девочки в Новомичуринске. Выяснилось, что резонансное видео было снято 11 августа, на подростковой «стрелке» за гаражами у первой школы. В Сеть запись попала в понедельник, 24 августа.

На следующий день после случившегося мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию, было возбуждено дело. Сообщается, что у пострадавшей школьницы – ушибы, ссадины и царапины. Она обращалась в больницу.

Самой активной участнице избиения 14 лет. Она сирота, воспитывается опекуном. Классный руководитель рассказала, что девушка в последние год-полтора сильно изменилась, стала прогуливать школу. В целом педагог назвала её проблемным ребёнком. В то же время до этой ситуации на учёте она не состояла.

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Также сообщается, что всех детей, появившихся в видео, учителя школы узнали. Практически все они из неблагополучных семей, многие неоднократно проходили через комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее Следственный комитет из-за большого общественного резонанса попросил передать дело своим следователям.