Следком начал проверку из-за избиения девочки подростками в Новомичуринске

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после появления в интернете видеоролика, в котором школьники избивают девочку. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Видео, снятое в Новомичуринске, было опубликовано в паблике «Бабкин шум» в социальной сети ВКонтакте. На кадрах можно заметить целую группу подростков, окруживших девушку. Некоторые из них наносят удары.

Доследственная проверка организована по ст. 293 УК РФ – халатность. Выяснилось, что запись была сделана на территории школы. Следователям предстоит дать оценку действиям педагогов.

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Из-за большого общественного резонанса, материалы по делу могут быть переданы из полиции в региональное следственное управление Следственного комитета. Вопрос об этом направлен в прокуратуру.