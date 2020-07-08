Появились подробности гибели молодого рязанца в Шиловском районе

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Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности гибели мужчины, труп которого подняли сегодня утром из реки Тырница в Шиловском районе.

Погибший – 25-летний житель Рязани. На реку недалеко от деревни Новая Жизнь он пошёл ночью вместе с девушкой. Она рассказала, что мужчина плохо плавал и рядом с купалищем, где глубокое место, быстро утонул. После этого девушка позвонила спасателям.

Тело водолазы обнаружили рано утром в 10 метрах от берега. В Шиловском районе в этом году это был первый утонувший.