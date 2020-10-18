Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. РИА «7 новостей» приводит текст поздравления главы региона:

Строительство и приведение в порядок дорог, поддержание их в надлежащем состоянии, развитие придорожной инфраструктуры – все это задачи приоритетной важности. От того, насколько качественно и ответственно они выполняются, напрямую зависит уровень жизни людей, их безопасность и комфорт. Хорошая дорожная сеть во многом служит гарантией бесперебойной и оперативной работы учреждений социальной сферы, предприятий реального сектора экономики.

Благодаря решениям, принятым Президентом России В.В. Путиным, и реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», у нас появились беспрецедентные возможности для укрепления дорожного хозяйства. За два года по нацпроекту в целом будет отремонтировано почти 386 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По территории 37 населенных пунктов – установлены линии искусственного электроосвещения. Обновляется и другая инфраструктура. Только в этом году на региональной сети дорог будет обустроено 68 пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных стандартов. Все это очень важно для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Уже в этом году мы сможем достигнуть того, что доля протяженности дорожной сети Рязанской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, составит 75,2%.

При поддержке федерального центра в 2020 году нам удалось завершить строительство обхода города Сасово, который является важнейшим для региона объектом. Мы приступили к реализации еще целого ряда важных для области проектов. Уверен, что все задачи, которые стоят перед отраслью, будут успешно выполнены.

Уважаемые коллеги! В профессиональный праздник желаю вам счастья, добра и благополучия, успехов в труде на благо нашего региона!