Воскресенье, 18 октября, 2020
7.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВластьОрганы властиПравительство

Николай Любимов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

7info7

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. РИА «7 новостей» приводит текст поздравления главы региона:

Строительство и приведение в порядок дорог, поддержание их в надлежащем состоянии, развитие придорожной инфраструктуры – все это задачи приоритетной важности. От того, насколько качественно и ответственно они выполняются, напрямую зависит уровень жизни людей, их безопасность и комфорт. Хорошая дорожная сеть во многом служит гарантией бесперебойной и оперативной работы учреждений социальной сферы, предприятий реального сектора экономики.

Благодаря решениям, принятым Президентом России В.В. Путиным, и реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», у нас появились беспрецедентные возможности для укрепления дорожного хозяйства. За два года по нацпроекту в целом будет отремонтировано почти 386 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По территории 37 населенных пунктов – установлены линии искусственного электроосвещения. Обновляется и другая инфраструктура. Только в этом году на региональной сети дорог будет обустроено 68 пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных стандартов. Все это очень важно для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Уже в этом году мы сможем достигнуть того, что доля протяженности дорожной сети Рязанской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, составит 75,2%.

При  поддержке федерального центра в 2020 году нам удалось завершить строительство  обхода города Сасово, который является важнейшим для региона объектом. Мы приступили к реализации еще целого ряда важных для области проектов. Уверен, что все задачи, которые стоят перед отраслью, будут успешно выполнены.

Уважаемые коллеги! В профессиональный праздник желаю вам счастья, добра и благополучия, успехов в труде на благо нашего региона!

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани осудили женщину-наркокурьера

Новости Рязани
В Рязани осудили жительницу Карачаево-Черкессии за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина перевозила наркотики...
Узнать больше

Николай Любимов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. РИА «7 новостей» приводит текст поздравления главы региона:
Узнать больше

Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
На 18 октября 2020 года в Рязанской области заражение коронавирусной инфекцией зафиксировали у 9 521 человека. При этом еще 87 положительных анализов находится...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В ночь на понедельник в Рязани ожидается до -2°С

Новости Рязани
В ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -2°С. Такой прогноз опубликовал официальный сайт регионального ГУ МЧС. Согласно...
Узнать больше

Рязанцы вышли на пикет против загрязнения воздуха

Новости Рязани
Рязанцы поддержали пикет "За чистый воздух!", который проходит в центре города в воскресенье, 18 октября. Люди собрались с...
Узнать больше

Вступило в силу новое правило начисления пенсии

Новости мира
18 октября в России вступил в силу новый приказ Минтруда, регламентирующий начисление пенсии. Об этом сообщает "Парламентская газета". Теперь...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Как укрепить иммунитет собаки

Акценты
Осень – время переменчивой прохладной погоды и вирусов, а это значит, что иммунную систему вашего любимца необходимо хорошо подготовить к зимнему периоду....
Узнать больше

Экс-разведчица Вавилова: Вы никогда не должны были узнать обо мне

Акценты
В четверг, 8 октября, в Рязани состоялась встреча с полковником в отставке, разведчицей-нелегалом Службы внешней разведки России Еленой Вавиловой. Рязанцы получили уникальную...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+