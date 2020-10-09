Надежда Штевнина провела совещание с руководителями соцсферы

В пятницу, 9 октября, Надежда Штевнина провела рабочее совещание с руководителями соцсферы, сообщает пресс-служба рязанской администрации.

Начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков отчитался, что возврат денежных средств за путевки в летние оздоровительные лагеря продолжается. В настоящее время было принято 126 заявлений на компенсацию стоимости путевок за отдых 231 ребенка.

Также ведется подготовка школ в предстоящим каникулам. В учебных заведениях будут размещаться лагеря с дневным пребыванием детей.

— Всего в детских организациях отдохнут 2160 юных рязанцев в 59 школах. Деятельность лагерей с дневным пребыванием детей будет осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, — добавил Дмитрий Донсков.

На встрече также обсудили и проведение акции «Вместе против наркотиков!». В Рязанской области он пройдет с 25 сентября по 25 октября.

— В рамках месячника пройдут социально-психологические тестирования, классные часы и круглые столы по профилактике наркомании. Также школьникам в онлайн-формате представители прокуратуры и правоохранительных органов расскажут о вреде наркотиков, — говорится в сообщении.

Также на заседании сообщили, что с 1 октября началась запись на предоставление новогодних подарков для детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

— В декабре сладкие подарки от администрации города получат более 1800 детей из малообеспеченных семей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — рассказали в пресс-службе.