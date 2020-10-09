Надежда Штевнина провела совещание с руководителями соцсферы

В пятницу, 9 октября, Надежда Штевнина провела рабочее совещание с руководителями соцсферы, сообщает пресс-служба рязанской администрации.
Начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков отчитался, что возврат денежных средств за путевки в летние оздоровительные лагеря продолжается. В настоящее время было принято 126 заявлений на компенсацию стоимости путевок за отдых 231 ребенка.
Также ведется подготовка школ в предстоящим каникулам. В учебных заведениях будут размещаться лагеря с дневным пребыванием детей.
На встрече также обсудили и проведение акции «Вместе против наркотиков!». В Рязанской области он пройдет с 25 сентября по 25 октября.
Также на заседании сообщили, что с 1 октября началась запись на предоставление новогодних подарков для детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.