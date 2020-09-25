Многодетная семья из Скопинского района получила ноутбук для обучения в дистанционном формате

В четверг, 24 сентября, первый зампредседателя Рязанской облдумы Александр Шевырев приехал с визитом в Корневскую школу Скопинского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Он оценил состояние учебных помещений и подарил учреждению новый ноутбук, который впоследствии будет передан многодетной семье Яковлевых.
Техника приобретена в рамках соцпрограммы «Помоги учиться дома». Она была разработана партией «Единая Россия» совместно с министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив. Программа предполагает обеспечение школьников всем необходимым для прохождения обучения в дистанционном формате.