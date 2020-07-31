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Новости РязаниОбщество

Из-за полумарафона «Рязанский Кремль» в центре Рязани перекроют движение транспорта

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В воскресенье, 2 августа, в Рязани состоится IV открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2020». В связи с этим с 6.00 до 13.00 движение транспорта по Соборной площади и улице Петрова будет перекрыто. С 8.00 до 13.00 движение закроют по маршруту прохождения участников забега: Кремлевский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – ул. Свободы – пл. Свободы – ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до Кремлевского Вала.

Рязанцев просят убрать личный транспорт с Соборной площадь, улицы Петрова и обочины дорог по маршруту движения.

С 6.00 до 13.00 изменится и схема движения пассажирского транспорта.

Троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района следуют по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина.

Троллейбусы маршрута №9 при движении со стороны ул. Гагарина от остановочного пункта «УРТ» следуют по маршруту: ул. Дзержинского, Первомайский проспект, ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина на разворот, далее по ул. Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрутов №№3, 10 при движении со стороны пл. Ленина после остановки «Библиотека им. М. Горького» поедут по ул. Ленина, Театральной пл., ул. Есенина, ул. Грибоедова, далее от остановочного пункта «Мясокомбинат» по своим маршрутам. При движении в сторону пл. Ленина после остановки «Мясокомбинат» поедут по ул. Есенина, Театральной пл., ул. Ленина, после остановки «Цирк» по своим маршрутам.

Автобусы №18 со стороны пл. Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина; при движении в сторону пл. Ленина – по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту.

Маршрутки №41 при движении из Московского района после остановки «пл. Ленина» поедут по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от остановки «Кальная ул., д. 7» по своему маршруту.

Маршрутки №№46, 75 от площади Ленина после останвоки «Рязанский государственный университет» следуют по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от остановочного пункта «Кальная ул., д. 7» по своим маршрутам. В сторону пл. Ленина после остановки «Кальная ул., д. 7» они поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановочного пункта «Рязанский государственный университет» по своим маршрутам.

Маршрутки №62 со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» следуют по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до конечного остановочного пункта «ТЦ «Круиз». При движении в сторону Спортивной улицы от конечного остановочного пункта «ТЦ «Круиз» следуют по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановочного пункта «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.

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