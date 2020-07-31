В Рязани состоится полумарафон «Рязанский Кремль 2020»

В воскресенье, 2 августа, рязанцы смогут присоединиться к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Четвёртый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2020» по традиции стартует с Соборной площади.

В 9.00 начнется забег на 21,1 км и 10 км, в 9.05 – забег на 3,5 км, а в 12.00 – благотворительный забег «Достигая цели».

К участию приглашаются все желающие от 18 до 65 лет. Для регистрации в забеге необходимо предъявить оригинал удостоверения личности, оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, штампом учреждения, подписью и личной печатью врача, оригинал анализа на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее 2-х суток до проведения забега.

Для проведения соревнований будет ограничено движение по маршруту следования забега.