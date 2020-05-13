Из распоряжения о самоизоляции убрали дату

В среду, 13 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал новое распоряжение о режиме самоизоляции. Документ, опубликованный на сайте «Рязанских ведомостей», вносит изменения в вышедшие ранее распоряжения.
В частности, убрана дата возможного окончания режима самоизоляции. Теперь все ограничения действуют до особого распоряжения.
В регионе вводится масочный режим.
Соблюдать самоизоляцию обязательно людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.
Распоряжение также уточняет предприятия, которым разрешено работать.
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