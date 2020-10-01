ХК «Рязань» усилился форвардом, дважды выигравшим Кубок Петрова

Форвард Станислав Кондратьев перешёл из «Динамо СПб» в ХК «Рязань». В составе разных команд нападающий дважды становился обладателем Кубка Петрова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Станислав Кондратьев (14 февраля 1996 года) – воспитанник московской школы хоккея.

На старте карьеры форвард играл в системе ЦСКА, участвовал в Международных турнирах и Зимних Юношеских Олимпийских играх в составе сборной России. Затем перешел в «Атланты» из МХЛ, где провел два сезона. Сезон-2015/2016 начал в МХК «Спартак», но спустя месяц сменил команду и стал выступать за ХК «МВД». В этом же сезоне случился дебют нападающего в ВХЛ за «Динамо», тогда располагающееся в Балашихе. За него Кондратьев провел 28 игр в регулярном чемпионате и 11 – в плей-офф в сезоне-2015/2016 и в общей сложности 38 игр в сезоне-2016/2017, в котором команда стала обладателем Кубка Петрова.

С сезона-2017/2018 Кондратьев выступал за «Динамо СПб», и в первом же своем сезоне с питерской командой вновь выиграл Кубок. В сезоне-2019/2020 нападающий набрал 11 (4+7) очков в 40 матчах, заработал 4 штрафных минуты, показатель полезности «+3».