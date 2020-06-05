Елена Сорокина осмотрела строящуюся школу в Горроще

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В пятницу, 5 июня, глава администрации Рязани Елена Сорокина выезжала на строительство новой школы в Горроще. Она напомнила подрядчикам о необходимости соблюдать сроки на всех этапах выполнения работ.

Во время действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, многие организации не осуществляли поставки, а стройки были заморожены. Глава администрации отметила, что сегодня ограничения снимаются и необходимо сделать всё, чтобы вернуться к намеченному графику.

– Школа – важный социальный объект, администрация города продолжит и дальше тщательно контролировать все вопросы, связанные с ее строительством, – написала Елена Сорокина на своей странице в соцсети.