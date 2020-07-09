Экс-мэра Рязани Карабасова выпустили из СИЗО

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Бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Решение об этом в четверг, 9 июля, принял первый апелляционный суд.

Напомним, бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова арестовали по делу о «площадке-призраке». Рязанская журналистка на форуме ОНФ рассказала Владимиру Путину о том, что в Рязани пропала детская площадка, которую должны были установить в Лесопарке. Президент дал поручение разобраться.

После этого администрация показала, где находится эта площадка, и показала соответствующие документы. Тем не менее, сразу же после возвращения из отпуска Карабасов был задержан, а затем помещён в СИЗО. Под стражей он находился с июня 2019 года.

Другими фигурантами по делу проходят бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалёв и директор фирмы, устанавливавшей площадку, Михаил Пузанов.