Российские военные, участвовавшие в операции «Поток» в Курской области, потеряли минимум по 10 кг веса, пока находились в трубопроводе. Об этом они рассказали военному корреспонденту RT Владу Андрице.

В настоящее время бойцы спецназа «Ахмат» проходят лечение в госпитале под наблюдением врачей. У всех диагностирована пневмония.

ВСУ обнаружили выход российских бойцов из трубопровода спустя 1,5 часа и вступили в бой. На открытой местности по штурмовикам работали дроны «Баба-яга» и кассетные боеприпасы с танка.

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Военные медики для лечения отравившихся во время операции «Поток» бойцов разработали методы, которые до этого не использовал никто. В газопроводе Ужгород — Помары штурмовикам пришлось дышать солями тяжёлых металлов и нефтехимией, рассказали в госпитале спецназа «Ахмат».