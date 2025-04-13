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Россиянам напомнили, что строго нельзя делать на Вербное воскресенье

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На Вербное воскресенье следует отказаться от тяжелого физического труда и хозяйственных забот, напомнила газета «Известия».

По церковным канонам в праздник, предшествующий началу Страстной недели, запрещено заниматься уборкой, стиркой, ремонтными работами.

«Считается, что подобное поведение противоречит духу торжества, пронизанному предчувствием скорых страданий Христа», — говорится в публикации.

Кроме того, Вербное воскресенье не предполагает шумных застолий, вечеринок и других увеселительных мероприятий.

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Также в этот день не совершают таинство крещения, поскольку церковь сосредоточена на молитвенной памяти о последних днях земной жизни Христа.

Среди других запретов: проявление агрессии, использование грубых слов, ссоры; выпуск скота на пастбища.

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