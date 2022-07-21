Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили некачественную продукцию, поставляемую в рязанские детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщает сайт ведомства.

Специалисты отобрали 22 пробы, 7 образцов оказались несоответствующими требованиям технических регламентов. В них выявлено занижение производителем пищевой ценности и (или) наличие жиров растительного происхождения.

Получается, что треть поставляемой продукции — некачественная. При этом поступили не все результаты. Россельхознадзор предполагает, что процент фальсификата может вырасти.

Информацию довели до заинтересованных лиц, приняты меры, говорится в пресс-релизе ведомства.