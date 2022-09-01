Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в Касимовском районе

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают проверять качество воздуха в Рязанской области во время лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг, 1 сентября, в р. п. Гусь-Железный Касимовского района пробы атмосферного воздуха не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию азота диоксида — 1,3 ПДК, сернистого ангидрида — 1,32 ПДК, мелкодисперсных взвешенных веществ РМ2,5 — 1,13 ПДК.

Представители управления обещают контролировать атмосферу региона и дальше.