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Вторник, 20 апреля, 2021
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Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение призывов участвовать в несанкционированных митингах

7info
Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay
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Роскомнадзор предупредил владельцев соцсетей, СМИ, интернет-платформ о недопустимости распространения материалов, призывающих принять участие в несанкционированных протестных акциях. Сообщение появилось на сайте ведомства. 

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации интернет-площадками влечёт штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

За повторное нарушение виновного могут оштрафовать уже на десятую часть совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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