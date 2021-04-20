Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение призывов участвовать в несанкционированных митингах

- Advertisement -

Роскомнадзор предупредил владельцев соцсетей, СМИ, интернет-платформ о недопустимости распространения материалов, призывающих принять участие в несанкционированных протестных акциях. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации интернет-площадками влечёт штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

За повторное нарушение виновного могут оштрафовать уже на десятую часть совокупного размера суммы годовой выручки компании.