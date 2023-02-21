Рязанский перинатальный центр рассказал, как будет работать в праздничные выходные

Рязанский перинатальный центр сообщил об изменениях в режиме работы во время предстоящих праздничных выходных дней.

Консультативно-диагностическая поликлиника:

22 февраля — работает с 08:00 до 19:00

25 февраля — приём дежурного врача с 08:00 до 13:00

23, 24, 26 февраля — выходные дни

Женская консультация (ул. Интернациональная, д. 1И):

22 февраля — работает с 08:00 до 19:00

25 февраля — приём дежурного врача с 08:00 до 13:00

23, 24, 26 февраля — выходные дни

Медико-генетическая консультация:

22 февраля — работает с 08:00 до 16:00

25 февраля — работает дежурный фельдшер-лаборант с 08:00 до 15:00

23, 24, 26 февраля — выходные дни

Женская консультация (ул. Крупской, д. 26):

22 февраля — работает с 08:00 до 19:00

25 февраля — приём дежурного врача с 09:00 до 14:00

23, 24, 26 февраля — выходные дни

Ведение родов, а также вся сопутствующая медицинская помощь для матери и новорожденного оказываются дежурными врачами Центра в рабочем режиме, ежедневно, 24 часа в сутки.

С 27 февраля все отделения нашего Центра будут работать в штатном режиме.