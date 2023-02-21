Рязанский перинатальный центр рассказал, как будет работать в праздничные выходные

Рязанский перинатальный центр сообщил об изменениях в режиме работы во время предстоящих праздничных выходных дней.
Консультативно-диагностическая поликлиника:
22 февраля — работает с 08:00 до 19:00
25 февраля — приём дежурного врача с 08:00 до 13:00
23, 24, 26 февраля — выходные дни
Женская консультация (ул. Интернациональная, д. 1И):
22 февраля — работает с 08:00 до 19:00
25 февраля — приём дежурного врача с 08:00 до 13:00
23, 24, 26 февраля — выходные дни
Медико-генетическая консультация:
22 февраля — работает с 08:00 до 16:00
25 февраля — работает дежурный фельдшер-лаборант с 08:00 до 15:00
23, 24, 26 февраля — выходные дни
Женская консультация (ул. Крупской, д. 26):
22 февраля — работает с 08:00 до 19:00
25 февраля — приём дежурного врача с 09:00 до 14:00
23, 24, 26 февраля — выходные дни
Ведение родов, а также вся сопутствующая медицинская помощь для матери и новорожденного оказываются дежурными врачами Центра в рабочем режиме, ежедневно, 24 часа в сутки.
С 27 февраля все отделения нашего Центра будут работать в штатном режиме.
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