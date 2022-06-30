15.5 C
Рязань
Пятница, 1 июля, 2022

Рязанский Минздрав прокомментировал ситуацию в противотуберкулёзном диспансере

spot_img
7info

Рязанский Минздрав прокомментировал ситуацию в противотуберкулёзном диспансере

People фото создан(а) senivpetro - ru.freepik.com

В Рязанскую областную Думу поступила информация из министерства здравоохранения региона по поводу финансирования областного противотуберкулёзного диспансера. Об этом сообщил сайт регионального парламента.

29 июня во время заседания Думы депутат Татьяна Баринова задала вопрос о питании пациентов дневного стационара и зарплатах работников медицинского учреждения.

По данным Минздрава Рязанской области, годовое финансирование диспансера составляет 283,8 миллиона рублей, за 6 месяцев учреждение получило половину суммы — 140,9 миллиона рублей.

По нормативным документам Минздрава питание пациентов дневного стационара не предусмотрено. Кормят тех, кто находится в больнице круглосуточно.

— Жалоб от пациентов на полноту и качество питания не поступало, — говорится в сообщении регионального Минздрава.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7