Рязанский Минздрав прокомментировал ситуацию в противотуберкулёзном диспансере

В Рязанскую областную Думу поступила информация из министерства здравоохранения региона по поводу финансирования областного противотуберкулёзного диспансера. Об этом сообщил сайт регионального парламента.

29 июня во время заседания Думы депутат Татьяна Баринова задала вопрос о питании пациентов дневного стационара и зарплатах работников медицинского учреждения.

По данным Минздрава Рязанской области, годовое финансирование диспансера составляет 283,8 миллиона рублей, за 6 месяцев учреждение получило половину суммы — 140,9 миллиона рублей.

По нормативным документам Минздрава питание пациентов дневного стационара не предусмотрено. Кормят тех, кто находится в больнице круглосуточно.