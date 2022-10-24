Рязанский губернатор встретился с семьями мобилизованных

24 октября губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков провел встречу с семьями мобилизованных граждан. Встреча прошла в общественной приёмной партии, сообщает сайт правительства.

Встреча прошла в формате «круглого стола». Зашёл разговор о мерах социальной поддержки мобилизованных граждан и их семей. Присоединились к беседе первый заместитель Председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Красов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, военный комиссар региона Олег Серкез, уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, врио руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова.

Павел Малков сообщил, что в Рязанской области начал свою работу Единый центр оказания помощи семьям мобилизованных. Центр ведёт сбор гуманитарной помощи, оказывает нуждающимся консультации юристов и психологов. Глава региона заверил: рязанцы не останутся наедине со своими проблемами и вопросами.

В Рязанской области действует целый ряд региональных мер поддержки. В частности, принято решение о предоставлении единовременной выплаты мобилизованным в размере 100 тыс. рублей. Для ее получения не требуется заявлений и дополнительных документов. После возвращения домой бойцы имеют право получить бесплатную путевку в санаторий.

– За каждой семьей мобилизованных рязанцев закрепляется куратор. Он будет помогать решать спорные вопросы, – подчеркнул Павел Малков. – Могут возникать частные ситуации. Будем отрабатывать каждое обращение во взаимодействии с органами местного самоуправлениями и всеми структурами: кредитными учреждениями, военкоматами, службой судебных приставов и другими ведомствами.

В ходе встречи глава региона ответил на вопросы, ряд из которых касался состояния здоровья мобилизованных. Павел Малков отметил, что все они проходят медкомиссию. Вместе с тем, он поручит министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову провести дополнительное обследование тех мобилизованных, о которых шла речь в ходе встречи. Также в индивидуальном порядке будет проработан вопрос, касающийся оформления отсрочки мужчине, являющимся единственным кормильцем семьи. Его супруга вынуждена находиться рядом с ребенком, нуждающимся в постоянном уходе.

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