Среда, 12 октября, 2022
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Рязанский губернатор рассказал, какая помощь оказывается семьям мобилизованных

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Губернатор Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции 12 октября рассказал, какая помощь оказывается семьям мобилизованных жителей.

Глава региона заявил, что с семьёй каждого мобилизованного ведётся работа в индивидуальном порядке. За ними закрепляются ответственные – это представители органов местного самоуправления и исполнительной власти. Каждый возникший вопрос решается индивидуально.

Малков напомнил: для мобилизованных определён набор выплат, они определены федеральным законодательством.

— Мы не просто призываем человека и оставляем его наедине с проблемами. Мы обеспечиваем все потребности и решаем вопросы, которые могут возникнуть, — заявил Малков. Он также добавил, что консультирующие по разным направлениями специалисты работают в учебном центре в Сельцах. Мобилизованные могут получить консультации банковских работников, юристов, представителей власти

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