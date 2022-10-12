Рязанский губернатор рассказал, какая помощь оказывается семьям мобилизованных

— Мы не просто призываем человека и оставляем его наедине с проблемами. Мы обеспечиваем все потребности и решаем вопросы, которые могут возникнуть, — заявил Малков. Он также добавил, что консультирующие по разным направлениями специалисты работают в учебном центре в Сельцах. Мобилизованные могут получить консультации банковских работников, юристов, представителей власти