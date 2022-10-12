Рязанский губернатор рассказал, какая помощь оказывается семьям мобилизованных

Губернатор Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции 12 октября рассказал, какая помощь оказывается семьям мобилизованных жителей.
Глава региона заявил, что с семьёй каждого мобилизованного ведётся работа в индивидуальном порядке. За ними закрепляются ответственные – это представители органов местного самоуправления и исполнительной власти. Каждый возникший вопрос решается индивидуально.
Малков напомнил: для мобилизованных определён набор выплат, они определены федеральным законодательством.
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