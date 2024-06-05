Заместителей главы администрации Рязанского района Бориса Ясинского и Дениса Турханова избили, когда они пытались разнять массовую драку подростков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, в результате инцидента Ясинский получил сотрясение мозга, у Турханова — синяки и ссадины.

Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию.

Сообщается, что чиновники вышли с работы из здания администрации Рязанского района и увидели дерущихся подростков.

— Массовую драку подростков хотели разнять чиновники в Рязани. Но детишки избили и их, — пишет автор поста.

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