Рязанские выпускники начали сдавать ЕГЭ

Сегодня рязанские одиннадцатиклассники начали сдавать Единый государственный экзамен. Первыми испытаниями стали ЕГЭ по химии, литературе и географии.

По данным Минобра Рязанской области, более 4 тысяч выпускников региона принимают участие в экзаменационной кампании этого года. В первый день ЕГЭ по химии сдают свыше 700 человек, литературу выбрали около 300 человек, а географию — 124 выпускника.

Для проведения экзаменов организовано 13 пунктов, оснащенных системами видеонаблюдения и подавления сигналов сотовой связи. За прозрачностью процедуры следят общественные наблюдатели.

ЕГЭ по географии и литературе длится 3 часа, по химии — 3,5 часа. Экзаменационные задания включают в себя разные уровни сложности и форматы, включая тестовые задания и развернутые ответы.

Основной период ЕГЭ продлится до 11 июня, а до 21 июня предусмотрены резервные дни. Нововведением этого года стала возможность пересдачи одного предмета по выбору для тех, кто не удовлетворен результатами.

Следующий экзамен, по русскому языку, пройдет 28 мая.

Напомним, что для девятиклассников основной период государственной итоговой аттестации (ГИА) также стартовал на этой неделе: 21 и 22 мая школьники сдавали экзамен по иностранным языкам.