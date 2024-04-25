Рязанские вожатые прошли обучение в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» завершила работу 62-я сессия дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Вожатый в воспитательной системе детского лагеря».

Ее участниками стали педагоги Рязанского городского Дворца детского творчества: Татьяна Бурякова, Маргарита Наумкина, Юлия Николаева, а также вожатые, методисты, начальники детских лагерей – всего 143 человека из 37 регионов России.

Участники на протяжении пяти дней изучали новые методы и технологии, которые помогут улучшить процесс обучения и развития детей в организации детско-юношеских лагерей России, посетили экскурсию по Международному центру «Артек», покорили вершину горы Аю-Даг и на практике познакомились с новыми технологиями организации досуга детей в летних оздоровительных лагерях.

Поздравляем педагогов Рязанского городского Дворца детского творчества с успешным освоением программы повышения квалификации, сдачей итоговой аттестации и получением дипломов за лучшую презентацию игры, представленную в МДЦ «Артек».