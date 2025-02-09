Рязанская певица Ольга Андреева рассказала о выступлении на передаче «Песни от всей души»

Рязанская певица Ольга Андреева рассказала о выступлении в эфире телеканала «Россия-1» на передаче «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. Как она решила стать певицей, почему не сразу решилась заниматься любимым делом, она рассказала в эфире «Вести-Рязань».

На передачу «Песни от всей души» с Андреем Малаховым Ольга попала через интернет. Ее нашли в хостинге у Валерия Семина, через него узнали ее номер телефона. Так рязанская певица попала на телеканал «Россия-1».

«Шоу есть шоу, песню для исполнения выбирала не я. Если бы решение было за мной, я бы исполнила свою песню, которую написала в 2024 году. Песню, которая звучала на передаче, выбрали продюсеры, потому что должно быть ярко, интересно, соблюдаться сюжетная линия», — делится Ольга Андреева.

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В выпуске «Песни от всей души» рязанка рассказала, как познакомилась с Валерием Семиным, как он написал для нее песню «Я девчонка хваткая», с которой она и попала на передачу.

Интересно, что по первому образованию Ольга медик, отучилась на клинического психолога, но работать по профессии не стала.

«Это парадокс всей моей жизни. Когда я закончила школу, стоял выбор, куда идти, и мне не хватило смелости отучиться на певицу, считала, что это несерьезно. На 5 курсе медуниверситета я все-таки поступила в музыкальный колледж. Сейчас я наконец-то утвердилась, что я певица, не просто певица, а солистка, и иду по этому пути», — призналась рязанская певица.

Народные песни наша героиня поет с 5 лет. Когда она спросила у своей матери, которая была ее первым педагогом, почему именно народные композиции, она ответила, что когда услышала голос дочери, его силу, то поняла, что Ольга должна быть народницей, «кто-то же должен нести русскую культуру».

В эфире Ольга вспомнила свое самое запоминающееся выступление. Это было в Астрахани на международном конкурсе, где певица исполняла балладу. Песни этого жанра всегда заканчиваются кровопролитием. После выступления к Ольге подошла девушка и призналась, что сидела в телефоне, но когда услышала ее исполнение, буквально «залипла» на сцену и под конец произведения расплакалась вместе с певицей.