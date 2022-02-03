Рязанская область в топ-15 мест в Центральной России по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка 2022 года, стартовавшей 18 января.

В рейтинге самых недорогих лидирует Центральная Россия.

В санаториях Рязанской области путевка по кешбэку обойдется, в среднем, 3100 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

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Первую десятку в Центральной России по доступности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка 2022 года составляют Курская область, Орловская область, Костромская область, Тульская область, Брянская область, Владимирская область, Смоленская область, Липецкая область, Ивановская область и Воронежская область. В топ-10 в Центральной России отдых обойдется от 2,0 до 2,6 тысяч рублей в сутки.

По данным портала Санатории-России.рф, туристы все чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, что приводит как к сокращению расходов и времени на логистику, так и к лучшей акклиматизации.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России по программе кешбэка в 2022 году.