Рязанская область перешла из «красной» зоны в «оранжевую» по распространению коронавируса

В Рязанской области улучшилась эпидемиологическая ситуация по COVID-19: регион перешёл из «красной» зоны в «оранжевую» по распространению заболевания. Об этом свидетельствуют данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф

Нахождение в оранжевой зоне подразумевает 91-150 случаев заражения на 100 тысяч населения за 7 суток.

Кроме того, Рязанская область вновь стала соответствовать одному из критериев региона, свободного от COVID-19, — охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения.

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Напомним, 10 декабря в области выявили 217 случаев заражения ковидом.