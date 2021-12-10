-9.8 C
Рязань
Пятница, 10 декабря, 2021
spot_img
На главнуюКоронавирус

Рязанская область перешла из «красной» зоны в «оранжевую» по распространению коронавируса

Александр Ильин

В Рязанской области улучшилась эпидемиологическая ситуация по COVID-19: регион перешёл из «красной» зоны в «оранжевую» по распространению заболевания. Об этом свидетельствуют данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф. 

Рязанская область перешла из «красной» зоны в «оранжевую» по распространению коронавируса
Фото: стопкоронавирус.рф

Нахождение в оранжевой зоне подразумевает 91-150 случаев заражения на 100 тысяч населения за 7 суток. 

Кроме того, Рязанская область вновь стала соответствовать одному из критериев региона, свободного от COVID-19, — охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения.

Реклама

Напомним, 10 декабря в области выявили 217 случаев заражения ковидом.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img