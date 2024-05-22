Среда, 22 мая, 2024

Рязанская область недополучит урожай по клубнике, малине и яблокам

Автор: 7info

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Изображение от kues1 на Freepik

Рязанская область в этом году недополучит урожай по клубнике, малине и яблокам, сообщает ГТРК «Ока», ссылаясь на региональный Минсельхоз.

Причина проблемы — возвратные заморозки. В начале мая ночная температура опускалась до минус пяти градусов.

Наибольший ущерб от морозов зарегистрирован в Старожиловском, Сараевском и Ухоловском районах. По предварительным подсчётам, сумма убытков аграриев оценивается в 25–30 млн рублей.

Ситуацию с садами исправить невозможно, а озимые в регионе пересадили яровыми. На площади 2 тыс. гектаров посеяны рапс, ячмень, пшеница.

— С садами явно будет недополучение урожая. Практически здесь снижение рентабельности предприятия, — заявил министр сельского хозяйства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

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