Рязанская область недополучит урожай по клубнике, малине и яблокам

Рязанская область в этом году недополучит урожай по клубнике, малине и яблокам, сообщает ГТРК «Ока», ссылаясь на региональный Минсельхоз.

Причина проблемы — возвратные заморозки. В начале мая ночная температура опускалась до минус пяти градусов.

Наибольший ущерб от морозов зарегистрирован в Старожиловском, Сараевском и Ухоловском районах. По предварительным подсчётам, сумма убытков аграриев оценивается в 25–30 млн рублей.

Ситуацию с садами исправить невозможно, а озимые в регионе пересадили яровыми. На площади 2 тыс. гектаров посеяны рапс, ячмень, пшеница.