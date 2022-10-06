Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство

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Компания участника АПР Филатова Евгения «ФАХМАНН РУССЛАНД» провела 4 октября экскурсию по предприятию, мастер-классы и офлайн встречи для юных рязанцев.

Целью проекта стало знакомство детей с различными сферами бизнеса, расширение кругозора и опыт успешного развития от владельцев компаний.

Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство
Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство
Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство

«ФАХМАНН РУССЛАНД» – производитель и надёжный поставщик кровельных систем водоотвода и вентиляции в России и странах СНГ: кровельные воронки, аэраторы, трапы, ограждения для кровли, монтажные элементы инженерных систем. За 4 года с момента основания «ФАХМАНН РУССЛАНД» расширил ассортимент продукции от 1 до 12 категорий, каждая из которых включает в себя более 50 позиций товара. Компания входит в топ-5 производителей кровельных аксессуаров.

Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство
Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство
Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство

Детям подробно рассказали все нюансы и особенности литья из пластика, показали складские помещения и шоу-рум с продукцией. Собственник компании Евгений Филатов встретился в неформальной обстановке с детьми и рассказал историю основания компании, с какими проблемами столкнулись и как их решили, а также открыто ответил на все вопросы.

Каждый юный участник встречи получил от компании сувенир на память.

Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство
Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство
Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство

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