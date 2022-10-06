Рязанская компания провела для детей экскурсию на производство

Компания участника АПР Филатова Евгения «ФАХМАНН РУССЛАНД» провела 4 октября экскурсию по предприятию, мастер-классы и офлайн встречи для юных рязанцев.

Целью проекта стало знакомство детей с различными сферами бизнеса, расширение кругозора и опыт успешного развития от владельцев компаний.

«ФАХМАНН РУССЛАНД» – производитель и надёжный поставщик кровельных систем водоотвода и вентиляции в России и странах СНГ: кровельные воронки, аэраторы, трапы, ограждения для кровли, монтажные элементы инженерных систем. За 4 года с момента основания «ФАХМАНН РУССЛАНД» расширил ассортимент продукции от 1 до 12 категорий, каждая из которых включает в себя более 50 позиций товара. Компания входит в топ-5 производителей кровельных аксессуаров.

Детям подробно рассказали все нюансы и особенности литья из пластика, показали складские помещения и шоу-рум с продукцией. Собственник компании Евгений Филатов встретился в неформальной обстановке с детьми и рассказал историю основания компании, с какими проблемами столкнулись и как их решили, а также открыто ответил на все вопросы.

Каждый юный участник встречи получил от компании сувенир на память.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram