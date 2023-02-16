Четверг, 16 февраля, 2023
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Рязанка пожаловалась в Следком на путаницу, из-за которой сын не получает денег за СВО

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Руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин провёл в Рязани личный приём для членов семей мобилизованных и добровольцев СВО. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Участниками встречи также стали уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, министр труда и соцзащиты Наталья Суворова, врио военкома Рязанской области Валерий Ясенев.

Всего на личный приём пришли 4 человека. Рязанка пожаловалась на неправильное оформление анкетных данных сына. Из-за этого мужчина не получает положенные денежные выплаты. Заявление взято на контроль.

Также гражданам дали пояснения по поводу расчёта и сумм выплат для военных, находящихся в зоне спецоперации по контракту.

Ещё одна рязанка поблагодарила сотрудников Следкома за помощь в организации лечения раненого супруга, а также оперативном разрешении вопроса о начислении ему денежного довольствия.

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