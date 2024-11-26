Рязанец Василий Атанов снялся в новом сезоне сериала «Полярный»

2 декабря на ТНТ выйдет премьерная серия четвёртого сезона комедийного сериала «Полярный». Сюжет развернётся вокруг построенного в Полярном автомобильного завода и китайской мафии, которая будет использовать его в качестве прикрытия для своей нелегальной деятельности. Среди актёров, сыгравших в новом сезоне «Полярного», — рязанец Василий Атанов. Молодой человек рассказал 7info о своей новой роли, о том, как проходили съёмки, и, конечно, о любви к своему родному городу.

— Василий, расскажите поподробнее о своей роли. Как вы можете описать своего героя?

Мой персонаж очень закомплексованный и трусливый, а почему так, вы сможете увидеть совсем скоро. Он очень любит играть в рабочее время в компьютерные игры, но в то же время он постоянно начеку, как воробушек. Как только что-то рядом происходит, он тут как тут. Сразу же все видит и подмечает, так что ко всему прочему он ещё и хитрый.

— Какая обстановка сложилась во время съемок нового сезона сериала «Полярный»?

Душевная и потрясающая! Не на всех проектах царит такая атмосфера. На съёмках «Полярного» собрались люди, которые делают одно общее дело. Мы не просто поработали, получили деньги и ушли. Мы работаем на благо, чтобы зритель поверил. У нас сложилась очень творческая и профессиональная команда. Все работали, как будто мы одна семья. Понимали друг друга без слов. Это здорово! Я всегда говорю, что надо быть благодарным не актерам и режиссёрам, а тем, кто остаётся за кадром, кого не видно. Если складывается плохая атмосфера, это очень ярко ощущается потом, когда видишь готовый материал на экране. А здесь команда-бомба и я уверен, что сериал у получился очень крутой.

— Этот сезон о противостоянии с китайской мафией, а как вы вообще относитесь к криминальным комедиям, любите?

Комедия комедии рознь. Играть этот жанр очень сложно. Заставить плакать можно каждого, а вот чтобы человек на протяжении всего фильма или сериала смеялся – это другое дело. Как говорили мастера в театральном училище, самое сложное – это рассмешить. И, кстати, самая сложная профессия – это клоун. В целом я люблю жанр комедии и наблюдаю за тем, что выходит на экраны. Но не всегда хватает времени на просмотр.

— Часто бываете в Рязани? Есть ли у вас любимые места?

Я всегда жил на два города – Рязань и Москва. Сейчас реже приезжаю, но всё равно в Рязани бываю. Здесь милые, приятные, открытые люди, так скажем, без понтов. И у меня есть традиция: я каждый год даю в родном городе сольный концерт. Не надо забывать, откуда ты родом. Рязань – очень известный город! И люди сколько великих людей из Рязани. Вспоминаются строки:

Циолковский и Павлов — цвет науки,

Гордость рязанцев и страны.

Но а мы их дети, мы их внуки,

А не чьи-нибудь ещё сыны.

Это, кстати, стихотворение Анатолия Ивановича Сенина, нашего земляка. Он написал:

Мы дела продолжить их должны.

Забывать такое не годится,

Корень наш рязанский вон каков!

Как же мне всем этим не гордиться!

Как же мне всем этим не хвалиться –

Я ведь из рязанских мужиков!



Это здорово. И надо свои корни прославлять, гордиться местом, откуда ты родом. Я очень люблю Рязань! А что касается моих любимых мест, то это Лыбедский бульвар, Рязанский кремль и старинные домики неподалёку от него. Очень душевное и приятное место!

Первая серия «Полярного» выйдет на ТНТ 2 декабря в 20 часов. В ролях: Михаил Пореченков, Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Екатерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Светлана Листова, Жаргал Бадмацыренов, Фэйя Цзоу.

Возрастное ограничение 16+