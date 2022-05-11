Рязанец пожаловался на переполненную маршрутку

Житель Рязани пожаловался на переполненную маршрутку № 85. Фотографию опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
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Комментаторы отметили, что подобную картину можно увидеть на других маршрутах.
Житель Рязани пожаловался на переполненную маршрутку № 85. Фотографию опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
Комментаторы отметили, что подобную картину можно увидеть на других маршрутах.
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