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Среда, 11 мая, 2022

Рязанец пожаловался на переполненную маршрутку

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Рязанец пожаловался на переполненную маршрутку

7info

Житель Рязани пожаловался на переполненную маршрутку № 85. Фотографию опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

— Коротко о буднях Рязани. Ломятся так что двери с трудом закрываются, — написал автор поста.

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Комментаторы отметили, что подобную картину можно увидеть на других маршрутах.

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