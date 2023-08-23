На главнуюНовости Рязани 23.08.2023 09:00 Рязанцы сообщили о светофоре, работающем без зелёного сигнала 7info Дублирующий светофор у гипермаркета «Глобус» в Рязани работает без зелёного сигнала, сообщили жители города в группе «Rzn life l Рязань l Рзн лайф» — Некоторые водители впадают в ступор, стоят, не двигаются, — отмечает автор поста. Рязанец просит исправить светофор. Новости партнёров Читайте также Рязанка получила «порицание» за организацию несогласованного митинга Мину времён ВОВ нашли в Рязанской области Стали известны участники фестиваля «Подбелка 2023» Спектакль «Авдотья Рязаночка» покажут в театре кукол Подросток попал в реанимацию после столкновения фуры с «Окой» Российский боец захватил во время боя БМП ВСУ Минобороны сообщило подробности ночной атаки беспилотников на Москву Прокуратура начала проверку после отключения электричества под Рязанью Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Рязанка получила «порицание» за организацию несогласованного митинга 13 августа жители вышли с плакатами против реконструкции дороги, проходящей по территории села Дядьково Мину времён ВОВ нашли в Рязанской области Взрывотехники ОМОНа осмотрели опасный предмет и выяснили, что это мина калибра 82 мм. Корпус снаряда повреждён коррозией. Стали известны участники фестиваля «Подбелка 2023» Организаторы отобрали 27 групп и исполнителей, ещё две группы — хэдлайнеры фестиваля, «Тимошкин-Бэнд» — специально приглашённый коллектив. Спектакль «Авдотья Рязаночка» покажут в театре кукол Вход на спектакль — свободный, однако, поскольку количество мест в зрительном зале ограничено, открыта регистрация на платформе Timepad». Подросток попал в реанимацию после столкновения фуры с «Окой» Подросток получил переломы ребра, ключицы, разрыв лёгкого. Мальчика положили в реанимацию, 22 августа перевели в общую палату. Российский боец захватил во время боя БМП ВСУ Экипаж в панике покинул машину. Этим воспользовался Изюм. Минобороны сообщило подробности ночной атаки беспилотников на Москву Столицу России атаковали 3 беспилотника самолётного типа. Два БПЛА уничтожены ПВО в воздухе над Можайским и Химкинским районами. Прокуратура начала проверку после отключения электричества под Рязанью Жильцы в социальных сетях рассказали, что света нет целый день, управляющая компания мер для восстановления подачи электричества не принимает. Пьяный водитель каршеринга сбил 5-летнего ребёнка Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает прокуратура столицы. Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации Спортсмен появился на площадке во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. В Тверской области 24 августа простятся с погибшим бойцом СВО Князев — уроженец села. После отпевания в Троицком храме воина с почестями похоронят на Кесемском кладбище. Ремонт теплотрассы на улице Новоселов продлили на три дня В связи с увеличением объема работ ремонт тепловых сетей на улице Новоселов в Рязани продлен на три дня.