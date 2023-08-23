Среда, 23 августа, 2023
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Рязанцы сообщили о светофоре, работающем без зелёного сигнала

7info

Дублирующий светофор у гипермаркета «Глобус» в Рязани работает без зелёного сигнала, сообщили жители города в группе «Rzn life l Рязань l Рзн лайф»

— Некоторые водители впадают в ступор, стоят, не двигаются, — отмечает автор поста.

Рязанец просит исправить светофор.

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