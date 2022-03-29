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Вторник, 29 марта, 2022

Рязанцы смогут бесплатно проверить бытовые тонометры

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Рязанцы смогут бесплатно проверить бытовые тонометры

7info

Рязанцы смогут проверить бытовые тонометры, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

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Инициатор мероприятия – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Акция проводится с 2018 года, за это время свои бытовые тонометры проверили 16 тысяч человек.

«Артериальная гипертензия – серьезное заболевание. У многих на первых порах оно протекает  бессимптомно.  И люди просто не знают о наличии у них повышенного артериального давления, пока не разовьется какое-либо осложнение. Для того чтобы правильно определить риски, необходимо знать и постоянно контролировать уровень своего артериального давления. Для получения объективной картины бытовой тонометр всегда должен быть в порядке», – подчеркивает главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

В  рамках мероприятия специалисты ФБУ «Рязанский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе  проведут мониторинг бытовых тонометров артериального давления.

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Прием организован с 6 по 8 апреля.  За справками следует обращаться по тел. (4912) 55-00-02.

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