Рязанцы могут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела

Жители Рязанской области могут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, заключив контакт с региональными органами социальной защиты. О такой возможности для малообеспеченных граждан с доходом ниже прожиточного минимума рассказала зампред областного правительства Юлия Швакова.

Социальный контракт заключается на срок до года. Подготовка к его получению включает обучение основам предпринимательства и бизнес-планирования, консультацию по составлению бизнес-плана. Помогает в этом, а также в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса. Средства по контракту можно потратить лишь на определённые цели — к примеру, на приобретение основных средств для производства и аренду.

В 2022 году помощь в подготовке получили около 700 человек. В 2023 году эта работа оптимизирована с учётом замечаний от получателей услуг, – пояснила Юлия Швакова.

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Рязанской области реализуется комплекс мер по развитию социального предпринимательства. Минэкономразвития региона совместно с центром «Мой бизнес» помогают получить статус социального предприятия предпринимателям, которые заботятся о здоровье и развитии детей, помогают в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, присматривают за пожилыми.

Такой статус позволяет предпринимателям войти в реестр социальных предприятий и воспользоваться программами льготного кредитования с минимальной ставкой 1%, а также грантами на социально значимые проекты и некоторыми налоговыми льготами. На базе центра «Мой бизнес» работает Центр инноваций социальной сферы, способствующий развитию социальных проектов. В Рязанской области статус соцпредприятия получили уже 67 малых и средних предпринимателей.

За поддержкой можно обратиться в центр «Мой бизнес» по телефону +7 (4912) 606-000.