Рязанцев приглашают пройти обучение в рамках нацпроекта «Демографи»

Рязанцев приглашают пройти обучение в рамках национального проекта «Демография». Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. В настоящее время на единой цифровой платформе «Работа России» доступно более 300 образовательных программ. Перечень широкий – от технических программ до педагогических и управленческих.

Кто может принять участие?

С 2022 года получить новую профессию могут:

лица в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;

молодёжь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:

— студенты последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует работа по полученной специальности;

— лица, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным программам профессионального обучения);

— лица, которые с даты выдачи им документа об образовании и(или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством РФ о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

— лица, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством РФ о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

— лица, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников и организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с ними трудовых договоров).

Кто проводит обучение?

Обучение организуют три федеральных оператора: Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Где подать заявку на обучение?

Записаться на обучение можно на портале «Работа России». Перед направлением на обучение в течение 3-х дней необходимо обратиться в Центр занятости по месту жительства и пройти профориентационное тестирование, в ходе которого соискателю помогут в выборе образовательной программы.

Продолжительность курсов зависит от образовательной программы. Она варьируется от 3-х недель до 3-х месяцев. По многим направлениям предусмотрено обучение в дистанционном формате.

Подробную информацию о программе можно получить по телефону Центра занятости населения Рязанской области: (4912) 72-02-76, 72-04-80.