Рязанцев предупредили о грозах и кратковременных дождях

Администрация Рязани предупреждает: 13 июня возможны кратковременные дожди и грозы. Метеопредупреждение опубликовано на сайте органа власти.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха будет варьироваться от +23 до +28°С.

Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 4-9 м/с.

В такую погоду пешеходам советуют обходить шаткие строения и рекламные конструкции, стоять под деревьями, а автомобилистам – быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.