Рязанцам напомнили о штрафах за неконтролируемый пал сухой травы

Управление по делам ГОЧС города Рязани напомнило горожанам о правилах пожарной безопасности.
Речь идёт, в частности, о запрете на неконтролируемый пал сухой травы, сжигание мусора, листвы, отходов производств и потребление, а также разведение костров.
В управлении отметили, что разведение огня, в том числе с использованием любого оборудования, запрещено в городских парках, скверах, лесах и местах массового отдыха населения.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено предупреждение или административный штраф:
— для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей;
— для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 40 до 60 тысяч рублей;
— для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.
Если нарушение допущено в условиях особого противопожарного режима:
— для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;
— для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 60 до 80 тысяч рублей;
— для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.
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