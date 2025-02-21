Рязанца, напавшего с ножом на 15-летнего подростка, задержали

В Рязани задержали подозреваемого в нападении с ножом на 15-летнего подростка. Задержанный и сам оказался несовершеннолетним, ему 17 лет. Подробности происшествия приводит следственное управление СК РФ по региону.

Вечером 20 февраля около заправки на улице Большой между молодыми людьми возник конфликт. Один из подростков нанёс другому удар ножом в область туловища. С места преступления он скрылся.

— В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления установлен и задержан, — говорится в сообщении Следкома.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По делу проводятся необходимые экспертизы и сбор доказательств.